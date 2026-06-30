730, raffica di controlli in arrivo: ecco quando il Fisco ti blocca i soldi

Con la compilazione del 730, arrivano anche i controlli. Con il provvedimento n. 182408 del 17 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha infatti indicato con precisione i segnali d'allerta che possono rallentare l'erogazione del rimborso, attivando una procedura di controllo preventivo prima che le somme vengano accreditate. "I criteri di selezione per il controllo preventivo riguardano esclusivamente i contribuenti che hanno presentato il 730 apportando modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata - si legge su Brocardi.it -, con conseguenti effetti sulla determinazione del reddito o dell'imposta dovuta". Diverso discorso invece per chi ha accettato la precompilata senza modificarla. Quest’ultimo non è esposto agli stessi rischi di rallentamento.



Nel caso in cui venga modificata la dichiarazione, l'Agenzia confronta ciò che il contribuente ha dichiarato con i dati già in suo possesso. Se emergono scostamenti significativi rispetto alle Certificazioni Uniche oppure rispetto alle informazioni trasmesse da soggetti terzi come farmacie, università o enti previdenziali, il sistema segnala immediatamente la posizione per un approfondimento. Un altro elemento che rileva è la storia fiscale del contribuente. L'allarme scatta dunque di fronte a irregolarità emerse nelle dichiarazioni degli anni precedenti. Chi ha già avuto contestazioni o correzioni in passato potrebbe quindi ritrovarsi sottoposto a verifiche più approfondite.