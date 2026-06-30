Ilaria Salis arringa gli albanesi: la sinistra da esportazione

È suonato il campanello della rivoluzione e Ilaria Salis ha spiccato il volo per atterrare direttamente in Albania. In strada ci sono quelli della rivoluzione dei fenicotteri, operativi da fine maggio, e il richiamo è stato troppo ghiotto per nostra signora dell’antifascismo Ilaria Salis. «Ciao Tirana» esordisce così in piedi su una scaletta. Cellulare in mano e microfono nell’altra. Qui, asserisce, c’è «l’Europa migliore non a Bruxelles». Gli albanesi devono poter «decidere il proprio futuro». Ma soprattutto «l’isola di Sazan e la laguna di Narta» devono rimanere aree protette e non «un parco giochi per ricchi».

Ma perché c’è tutta quella gente in strada? Perché i nostri feed social sono invasi da video, foto e momenti di tensione che arrivano dalla terra di Albania? Nell’ultimo mese le proteste sono scoppiate per via del progetto di costruzione di un resort di super lusso ideato dalla società di Jared Kushner, ovvero il marito di Ivanka Trump nonché genero di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America. E gli albanesi non l’hanno presa particolarmente bene, per usare un eufemismo. A inizio giugno in oltre 100mila hanno chiesto le dimissioni e l’arresto di Edi Rama. «I manifestanti criticavano i lavori per la costruzione di un complesso turistico da 10mila posti letto sull’isola disabitata di Sazan, nell’Adriatico: avrebbe occupato vari chilometri quadrati dell’area protetta di Vjosa-Narta, una zona costiera che ospita siti di nidificazione delle tartarughe marine, ma anche foche e fenicotteri», racconta il Post. Ecco da dove sorge, quindi, il nome della rivoluzione.