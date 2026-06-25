MFE, Pier Silvio incontra imprenditori e top-manager. I risultati del gruppo superano le aspettative

"Devo dire che in questa serata, qui a Roma, in una location meravigliosa come solo l'Italia sa offrire, abbiamo davvero tanti manager e imprenditori di grande rilievo". Pier Silvio Berlusconi ha parlato così durante il vertice tenutosi a Roma con le principali imprese italiane, pubbliche e private. Presenti - ha continuato - "manager e imprenditori che devono essere, al di là di tutto, un orgoglio per tutti gli italiani, perché fare impresa richiede sempre coraggio.

E gli imprenditori italiani lo fanno bene. In un momento di grande transizione, a livello mondiale ed europeo, ci sono aziende italiane che stanno investendo, stanno crescendo e si stanno ingrandendo. E questo farà bene a tutti, anche ai cittadini. Contribuirà a rafforzare quel Sistema Italia che, secondo me, merita di essere ancora più forte. Per questo, al di là delle ragioni aziendali e del percorso di crescita internazionale che anche MFE sta portando avanti, stasera c'è soprattutto l'orgoglio di essere parte dell'imprenditoria italiana, che merita davvero un bell'applauso".