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MFE, Pier Silvio incontra imprenditori e top-manager. I risultati del gruppo superano le aspettative

giovedì 25 giugno 2026
MFE, Pier Silvio incontra imprenditori e top-manager. I risultati del gruppo superano le aspettative

1' di lettura

"Devo dire che in questa serata, qui a Roma, in una location meravigliosa come solo l'Italia sa offrire, abbiamo davvero tanti manager e imprenditori di grande rilievo". Pier Silvio Berlusconi ha parlato così durante il vertice tenutosi a Roma con le principali imprese italiane, pubbliche e private. Presenti - ha continuato - "manager e imprenditori che devono essere, al di là di tutto, un orgoglio per tutti gli italiani, perché fare impresa richiede sempre coraggio.

E gli imprenditori italiani lo fanno bene. In un momento di grande transizione, a livello mondiale ed europeo, ci sono aziende italiane che stanno investendo, stanno crescendo e si stanno ingrandendo. E questo farà bene a tutti, anche ai cittadini. Contribuirà a rafforzare quel Sistema Italia che, secondo me, merita di essere ancora più forte. Per questo, al di là delle ragioni aziendali e del percorso di crescita internazionale che anche MFE sta portando avanti, stasera c'è soprattutto l'orgoglio di essere parte dell'imprenditoria italiana, che merita davvero un bell'applauso". 

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Un incontro, quello avvenuto all'hotel Adler, che arriva nel giorno in cui l'assemblea degli azionisti di MFE-MediaForEurope ha approvato il bilancio 2025 con un dividendo più corposo degli ultimi 15 anni. Insomma, un risultato nettamente superiore alle attese del mercato: utile di oltre 300 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al 2024, e il dividendo - appunto - più alto distribuito agli azionisti negli ultimi quindici anni. 

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