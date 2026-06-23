Pensioni, l'estate d'oro: ecco chi avrà il super-assegno a luglio e agosto

Non tutti i pensionati però hanno diritto a questa somma, che è riservata a chi ha almeno 64 anni , a chi percepisce una o più pensioni rientranti nel sistema previdenziale obbligatorio e a chi ha un reddito complessivo che non supera due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Restano esclusi i titolari di prestazioni assistenziali come pensione sociale, assegno sociale o invalidità civile oltre ad alcune misure come APE sociale e assegni di accompagnamento alla pensione.

L’importo varia in base agli anni di contributi versati alla tipologia di lavoro svolto tra dipendenti e autonomi e al livello di reddito pensionistico e può andare da un minimo di 336 euro fino a un massimo di 655 euro, con importi più alti per chi ha più contributi e pensioni più basse. In particolare, chi ha fino a 15 anni di contributi se dipendente oppure fino a 18 anni se autonomo riceve 437 euro se la pensione non supera una volta e mezza il trattamento minimo e 336 euro se la pensione è tra una volta e mezza e due volte il minimo. Chi ha tra 15 e 25 anni di contributi da dipendente o tra 18 e 28 da autonomo riceve 546 euro nella fascia più bassa di reddito e 420 euro nella fascia più alta e infine chi supera 25 anni di contributi da dipendente o 28 da autonomo riceve 655 euro oppure 504 euro a seconda del livello della pensione.

Ci sono poi eventuali rimborsi IRPEF che spettano ai pensionati come a tutti gli altri contribuenti, ma con tempi generalmente più lunghi rispetto ai lavoratori dipendenti perché, se per questi ultimi possono arrivare già con la busta paga di luglio, per i pensionati l’accredito avviene di solito tra agosto e settembre a seconda di quando viene presentata la dichiarazione dei redditi e dei tempi di elaborazione dell’INPS.