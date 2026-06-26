Pensioni, occhio al cedolino: ecco chi avrà 248 euro in meno

In Italia si va in pensione sempre più tardi e con assegni più bassi. Lo rivela il Rendiconto Sociale Inps 2025.L’età media di pensionamento è in aumento: per le donne passa da 64,4 anni del 2022 a 65,4 anni nel 2025, per gli uomini da 63,7 a 64,1 anni. L’importo medio delle pensioni vigenti nel 2025 è di 1.538 euro, ma quello delle nuove pensioni liquidate scende a 1.290 euro, con un calo di 248 euro (-16%) rispetto alle pensioni già in essere.

L’Inps sottolinea "uno scostamento, in crescita negli anni, tra gli importi delle pensioni vigenti e quelle liquidate, a dimostrazione di un tendenziale e preoccupante calo del valore medio delle pensioni". Diminuiscono anche le nuove pensioni liquidate: 834.658 nel 2025, in calo rispetto a 861.949 del 2024 e 878.369 del 2022. Il calo è dovuto soprattutto alle restrizioni introdotte nel sistema previdenziale.