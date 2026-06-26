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Pensioni, occhio al cedolino: ecco chi avrà 248 euro in meno

venerdì 26 giugno 2026
Pensioni, occhio al cedolino: ecco chi avrà 248 euro in meno

1' di lettura

In Italia si va in pensione sempre più tardi e con assegni più bassi. Lo rivela il Rendiconto Sociale Inps 2025.L’età media di pensionamento è in aumento: per le donne passa da 64,4 anni del 2022 a 65,4 anni nel 2025, per gli uomini da 63,7 a 64,1 anni. L’importo medio delle pensioni vigenti nel 2025 è di 1.538 euro, ma quello delle nuove pensioni liquidate scende a 1.290 euro, con un calo di 248 euro (-16%) rispetto alle pensioni già in essere.

L’Inps sottolinea "uno scostamento, in crescita negli anni, tra gli importi delle pensioni vigenti e quelle liquidate, a dimostrazione di un tendenziale e preoccupante calo del valore medio delle pensioni". Diminuiscono anche le nuove pensioni liquidate: 834.658 nel 2025, in calo rispetto a 861.949 del 2024 e 878.369 del 2022. Il calo è dovuto soprattutto alle restrizioni introdotte nel sistema previdenziale.

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Crollano le uscite anticipate: Opzione Donna passa da 26.427 beneficiari nel 2022 a soli 3.860 nel 2025; le quote (ex Quota 100/102/103) crollano drasticamente, arrivando a 5.643 nel 2025.Per le donne il divario retributivo si traduce in pensioni più basse: la differenza negli importi tra uomini e donne sfiora il 45% per le pensioni di vecchiaia dei dipendenti privati. Le donne ricevono in media importi significativamente inferiori, soprattutto nella Gestione privata, a causa dei salari più bassi rispetto agli uomini.

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