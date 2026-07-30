Bancomat, lo usi per prelevare? Ecco quando rischi una denuncia

Chi non ha mai prelevato soldi per conto di un familiare , magari anziano o impossibilitato dal recarsi allo sportello? Ecco, quell'azione tanto ingenua può invece costare caro. È il caso, per esempio, in cui non si agisce nell'interesse del genitore. Ormai, sempre più spesso i figli utilizzano le carte dei genitori per poter fare acquisti per loro. La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 39189 del 2024, ha ribadito che chi opera sul conto altrui deve farlo esclusivamente nell'interesse del titolare e non può considerare quella disponibilità come un'autorizzazione illimitata a disporre del denaro per fini propri.

Eppure, se il supporto non è più occasionale ma diventa un impegno continuativo, è opportuno valutare una delega vera e propria sul conto corrente. In questo modo l'istituto di credito è informato di chi può compiere determinate operazioni e questo riduce il margine di ambiguità che, invece, caratterizza il semplice possesso della carta con il PIN. Tra i casi più delicati ci sono le famiglie con più eredi, in cui uno solo dei figli si occupa materialmente del genitore e del suo conto. In questi casi conservare gli scontrini, tenere un'annotazione delle spese sostenute e separare con chiarezza il denaro del genitore da quello personale diventano una forma di autotutela.