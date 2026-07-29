Alle rinnovabili serve il gas: come preparare l'Ue alle nuove crisi energetiche

C'è una differenza tra la politica energetica e i racconti della buonanotte. La prima deve garantire che l’energia non manchi a nessuno, i secondi – invece – possono permettersi di ignorare la realtà. Il problema – quasi solo europeo - sorge quando l’energia viene trattata come una favola fatta di torrenti, pale e pannelli. In Europa, del resto, la realtà non piace: dal fondo della sala alza con impazienza la mano, ma nessuno le dà retta. Vorrebbe dirci, se potesse, che l’86% della domanda mondiale di energia dipende ancora dalle fonti fossili e che il gas continua a essere fondamentale nel mix energetico italiano ed europeo. Che l'Italia, poi, è il secondo consumatore di metano dell'UE, che ci alimenta una quota rilevante della propria industria manifatturiera (cioè del suo futuro!) e ci produce perfino metà di tutta l’elettricità consumata nel Paese.

GAS E RINNOVABILI

Bando alle rinnovabili? No, ma è il sistema gas a consentire loro di svilupparsi in sicurezza, evitandoci di rimanere con il cerino in mano quando sole, vento e pioggia fanno le bizze. Servono soluzioni che diano continuità. Oggi, in Italia, a questo pensa soprattutto la generazione elettrica a gas, cresciuta a giugno – dati Polaris dell’11%, e regolabile alla bisogna. È un cuscinetto di sicurezza: averlo non ti salva da tutto, ma non averlo è peggio. Tradotto: chi vuole un Paese alimentato al 100% da rinnovabili ha fatto male i conti. Chiedere all’eolica Germania, dove qualche settimana fa un po’ di bonaccia calda (“Hitzeflaute”) ha fatto schizzare il prezzo dell’energia elettrica sopra i 700 euro al megawattora. E così, nella virtuosa Berlino, si discute di come correggere la rotta. Per esempio proprio sugli stoccaggi, su cui in cattedra è semmai l’Italia, che nel riempimento delle scorte sta trainando il resto dell’Unione. Anche se siamo ancora in piena estate, infatti, i nostri depositi sono prossimi al 75%, vicini al traguardo UE del 90%. Per intenderci: siamo 20 punti sopra la media europea, ben 25 sopra la Germania e addirittura 43 sopra i Paesi Bassi (di nome e di fatto, è proprio il caso di dirlo). Merito delle aste di aprile, chiuse con successo grazie alle misure di Governo e Arera per disinnescare le tensioni sui prezzi. Fondamentale il ritmo costante di “iniezione” in giacimento, essenziale per rimanere sulla tabella di marcia.

Di qui la domanda: se le infrastrutture funzionano e generano benefici, perché spesso vengono osteggiate? Non sarà che fra i tanti preoccupati per le sorti del Pianeta manca qualcuno che almeno si preoccupi del prossimo inverno? Per fortuna, nel Paese reale, si lavora: considerando solo la rete di trasporto del gas, sono attivi oltre mille cantieri tra nuove opere, manutenzioni e ammodernamenti della rete. Un enorme programma di infrastrutturazione che serve all’oggi e al domani, per attrezzarci in vista di crisi future. Che arriveranno: la domanda mondiale di metano sale, quella asiatica non è ancora al suo apice, e tutto prefigura una grande concorrenza per la quale bisogna farsi trovare pronti. Altro che smantellare infrastrutture o rinunciare a costruirne di nuove. Secondo l’Amministratore Delegato di Snam Agostino Scornajenchi, si tratta piuttosto di ragionare in termini di «integrazione energetica», ricorrendo a tutte le fonti per avere un mix equilibrato in cui il gas aiuta il green e viceversa. Certo, così viene meno il tifo, lo stadio, il campanile, il milanista contro l’interista: ma per questo c’è il campionato di calcio, al via fra meno di un mese. Quanto all’energia, meglio continuare sulla strada intrapresa: costruire. Perché il pragmatismo batte le illusioni. E le infrastrutture gli slogan. Ma mica solo 4 a 3, come nella famosa partita del secolo giocatasi nel ‘70 - toh, contro la Germania - a Città del Messico. Molto, molto di più.