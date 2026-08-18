Busta paga e ferie, ecco chi rischia di ricevere uno stipendio più basso (e come chiedere un conguaglio)

Vai in ferie ? Rischi di ricevere uno stipendio più basso . Se è vero che per legge le ferie devono essere pagate tanto quanto le giornate di lavoro ordinario, c'è una serie di voci che possono influire sulla busta paga. Molti infatti guadagnano una parte importante del loro stipendio grazie a indennità di turno, o di reperibilità. E ancora, sempre parlando di indennità, ci sono quelle legate alle trasferte di lavoro o alle spese occasionali. Tutte cose che non si possono maturare nei periodi di ferie.

Proprio per questo non è una novità che ci siano delle dispute legali. Se la paga viene ridotta senza un chiaro motivo, è possibile rivalersi sull'azienda e chiedere un conguaglio. D'altronde l'articolo 36 della Costituzione ("Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi"), l'articolo 2109 del Codice civile e l'articolo 10 del decreto legislativo 66 del 2003, parlano chiaro: non deve esserci una differenza significativa tra la busta paga dei giorni di ferie e quella dei giorni di lavoro.