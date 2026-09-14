Tasse, bonus, casa, flat-tax e benzina: il piano del governo

Sono già diverse le idee avanzate dalla maggioranza per la prossima manovra economica, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Si parla di ceto medio, giovani, ecoedilizia e caro carburant. In primis ad essere già pancia a terra sulla prossima legge di Bilancio, c’è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che naviga tra l’attenzione a tenere sotto controllo il debito - dopo il rialzo dei tassi da parte della Bce -, e gli aiuti al ceto medio e le politiche fiscali a favore dei giovani. E partiamo proprio dal rilancio della flat tax al 5% per aumentare in busta paga lo stipendio dei più giovani. In più l’esecutivo è già al lavoro sul riordino di una serie di bonus, e tra questi è arrivata l’idea lanciata dal vicepremier, Matteo Salvini, che vuole rivedere e riformare l’Isee.

FLAT TAX PER I GIOVANI

«Ci approcciamo forse all’ultima Manovra di Bilancio, con grande spirito di responsabilità, ma anche con la consapevolezza che dobbiamo, in un contesto così difficile, cercar di aiutare e promuovere lo sviluppo e andare incontro alle classi sociali e i ceti che fino a questo momento non hanno avuto l’attenzione che meritavano» ha dichiarato ieri il numero uno del Mef, intervenuto in videocollegamento alla festa dell’Udc. «Penso che gli aumenti di stipendio potrebbero essere riconosciuti dai datori di lavoro per i giovani sotto una determinata età».

Per ora è ancora da decidere tra i partiti di maggioranza l’età esatta che devono avere i giovani per usufruire dell’incremento in busta paga. «Ricordo il grande successo avuto dall’iniziativa del Governo di riconoscere una tassazione flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali dell’anno passato. Penso che questo successo possa essere trasferito, con i dovuti accorgimenti, anche sugli eventuali aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani dalle aziende. Ovviamente» ha sottolineato Giorgetti, «serve la collaborazione dei datori di lavoro e la disponibilità da parte dello Stato dell’Amministrazione finanziaria di riconoscere questo tipo agevolazione, ma credo che su questo si possa lavorare». Un’iniziativa quella della flax tax che pare piacere pure alle opposizioni che, già ieri, con Davide Faraone, vicepresidente di Iv-Casa Riformista, ha accolto con favore l’iniziativa ministeriale. «Questa misura pare una versione un po’ annacquata della proposta lanciata alla scorsa Leopolda. Rincuora constatare che dopo tanta inerzia, ora il governo abbia deciso di intervenire» ha affermato Faraone.

Ieri, sulla manovra, è intervenuto anche il vicepremier, Antonio Tajani (Fi): «Basta con troppe regole che non servono a nulla, che sono solo lacci e lacciuoli che accontentano i tanti burocrati di Bruxelles. E lo stesso vale per la nostra Italia. Abbiamo lanciato una campagna, andremo avanti, sarà uno dei temi fondamentali eliminare lacci e laccioli anche dalla nostra campagna elettorale» ha aggiunto Tajani.