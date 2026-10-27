Del Vecchio: "Salverò il Fatto". E la Borsa festeggia: +18,2 per cento

Tra il no secco dei soci fondatori, tra cui i giornalisti Antonio Padellaro, Marco Travaglio e Peter Gomez, le reazioni stizzite delle firme più battagliere come Selvaggia Lucarelli, che sui social cita il titolo di Libero (per cui ha scritto diversi anni), «Del Vecchio si compra Travaglio», per denunciare il tentativo dell’imprenditore di «controllare» e di fatto «distruggere» una testata ostile, e le stilettate del direttore, che oltre a titolare l’edizione di ieri «Il Fatto fa le pulci a Del Vecchio e lui prova a comprarsi il Fatto», nella rubrica in prima pagina ironizza su «morfina» e «denti del giudizio» (riferendosi all’intervista dalla Gruber, ndr) per dare sostanzialmente del tossico allo “scalatore”, si inseriscono gli investitori, che evidentemente guardano più ai guadagni e al valore dell’operazione che alle presunte trame per imbrigliare la libera informazione. La notizia di una possibile Opa da parte di Lmdv Media ha fatto letteralmente impazzire i mercati, con il tiolo Seif, la società che edita il quotidiano, che ha messo il turbo per tutta la seduta di Borsa, chiudendo in rialzo del 18,18% a 0,260 euro, rispetto ad un ipotetico prezzo d’Opa di 0,286 euro.

Una linea, quella di Piazza Affari, che sembra sposarsi perfettamente con le intenzioni di Del Vecchio jr, che ieri è tornato sulla vicenda per spiegare che l’obiettivo non è quello di distruggere il Fatto, bensì di salvarlo. Già, perché malgrado quel segno “più” sulle vendite che il quotidiano diretto da Travaglio sfoggia con orgoglio da diverso tempo nelle classifiche mensili sull’andamento delle principali testate nazionali, non sembra che i conti del gruppo se la passino altrettanto bene. La stessa Lmdv «riconosce il lavoro del management e della redazione, sottolineando che nel primo semestre 2026 gli abbonamenti digitali sono cresciuti del 17,6%, la raccolta pubblicitaria del 35% e l’Ebitda è raddoppiato». Epperò, prosegue la nota, «il bilancio consolidato 2025 si è chiuso con una perdita di 2,6 milioni e un patrimonio netto negativo per 6,4 milioni. La società di revisione ha segnalato un’incertezza significativa sulla continuità aziendale, sia sul bilancio 2025 sia sulla semestrale 2026. Le stime preliminari indicano un fabbisogno fino a 4 milioni nei prossimi 24 mesi».Di qui la due diligence sui bilanci, che ha l’obiettivo di «guardare con franchezza alla struttura finanziaria» proprio per proteggere i risultati ottenuti dalla squadra di Travaglio, che «è parte integrante del prodotto».