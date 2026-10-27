Giuseppe Conte e tutte le balle sulla sicurezza

Nel suo intervento agli Stati Generali di Progetto Civico, Giuseppe Conte si è soffermato sul tema della sicurezza. Il leader grillino ha duramente criticato le misure adottate dal governo Meloni in seguito ai disordini scoppiati nei giorni scorsi. Nel farlo, però, è stato tutt'altro che preciso, come evidenziato da Pagella Politica. Nel suo discorso Conte è partito proprio dall'ultimo decreto sicurezza. "Nell’ultimo decreto la norma che impone ai genitori di risarcire i danni per i figli minori esiste già nel codice civile dal 1942", ha detto il leader M5S. Un'affermazione che, a prima vista, può risultare corretta, ma che nei fatti non lo è. È vero, infatti, che la norma che impone ai genitori di rispondere dei danni causati dai figli minori esisteva già nel codice civile del 1942, "ma non è uguale a quella introdotta dal governo con l'ultimo decreto-legge sulle manifestazioni", si legge su Pagella Politica. E ancora: "In particolare, dal 1942 con l’articolo 2048 è stato stabilito che 'il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi'. A differenza del provvedimento del 1942, però, il decreto-legge del governo introduce sanzioni amministrative e una procedura accelerata di recupero dei danni per alcuni reati commessi dai minori a carico dei loro genitori".

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In un altro passaggio, Conte ha detto: "Il nuovo reato di partecipazione violenza alle manifestazioni pubbliche ha introdotto un nuovo reato con una nuova pena che è di gran lunga inferiore rispetto al reato che già esiste da tempo nel codice penale che è il reato di devastazione e danneggiamento che se fatto addirittura in manifestazioni pubbliche comporta una pena di gran lunga superiore". In questo caso, il presidente del Movimento 5 Stelle afferma in modo impreciso che il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni esiste già da tempo nel codice penale e prevede pene più severe. In realtà, il nuovo decreto-legge introduce una fattispecie specifica, punita con il carcere da due a cinque anni e una multa da 10 mila a 20 mila euro, per chi partecipa a gruppi di almeno cinque persone che utilizzano oggetti offensivi o lanciano materiali pericolosi, mettendo a rischio l’incolumità altrui. La nuova norma si distingue perché punisce la violenza organizzata anche quando non si verificano episodi di devastazione o saccheggio.

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