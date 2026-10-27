Manager, politici e imprenditori al primo Forum Economico Moneta

Economisti, imprenditori, manager e politici. Sono questi alcuni dei protagonisti della prima edizione del Forum Economico Moneta, che si tiene oggi a Roma. L’evento, che si svolge presso nella Galleria del Cardinale Colonna di Palazzo Colonna, si intitola “Competere nel nuovo scenario globale” ed è ogranizzato da Moneta, il settimanale economico de il Giornale. L’iniziativa nasce come luogo di confronto tra imprenditori, grandi investitori e politici nazionali ed europei, con l’obiettivo di analizzare le trasformazioni dello scenario internazionale e individuare le strategie rafforzare il ruolo e la competitività dell’Europa. Non solo. Perché al centro dei lavori ci sono anche i nuovi equilibri geopolitici ed economici, le prospettive della ricostruzione in Ucraina e in Medio Oriente, la sicurezza energetica, la transizione e le infrastrutture strategiche. Ampio spazio sarà poi dedicato anche ai motori della crescita, alla sostenibilità del sistema agroalimentare, al quadro macroeconomico europeo, al debito e alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e dall’intelligenza artificiale.

Ad aprire i lavori saranno, alle 9.45, i saluti del direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L’evento entra poi nel vivo alle 10, con il panel “Nuovi equilibri globali”, con Gerard Baker, Editor-at-Large (editorialista) del The Wall Street Journal, e gli interventi, tra gli altri, dell’ex primo ministro spagnolo José María Aznar, del Presidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera e della Presidente dell’Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), Mariangela Zappia. Alle 10.50, il direttore Cerno intervisterà invece l’ad di Eni, Claudio Descalzi. Alle 11.10, Fabrizio Massaro, vicedirettore de il Giornale e direttore di Moneta, dialogherà con Emma Marcegaglia, presidente e ad di Marcegaglia Holding, e Agostino Scornajenchi, ad di Snam. Subito dopo, alle 11.40 si terrà un confronto con Pasqualino Monti, ad di Terna, e Dario Scannapieco, ad di Cassa Depositi e Prestiti. Prima della pausa pranzo, alle 12.10, ci saranno gli interventi di dell’ad di Ferrovie dello Stato, Gianpiero Strisciuglio, dell’ad di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana, e di Marco Troncone, ad di Aeroporti di Roma. Infine, alle 12.40, il direttore Cerno intervisterà Antonio Patuelli, Presidente dell’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana.

I lavori riprenderanno alle 14 con il panel “Tradizione e sostenibilità: la sfida dell’agri-food”, con la partecipazione del Segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, dell’ad di Acea Fabrizio Palermo e del Presidente esecutivo di BF spa – Bonifiche Ferraresi, Federico Vecchioni. Nel pomeriggio, alle 15.40, Nicola Porro, vicedirettore de il Giornale, intervisterà Carlo Messina, ad di Intesa Sanpaolo. Alle 16 si aprirà la sessione “Guidare il cambiamento: innovazione e tecnologia”, con un’intervista di Porro a Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane. Alle 16.50 ci sarà un’intervista al ceo di Bending Spoons, Luca Ferrari, mentre alle alle 17.40, il direttore Cerno intervisterà Flavio Cattaneo, ad di Enel. A chiudere i lavori, alle 18, saranno i saluti di Cerno, seguiti dall’intervista al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal confronto con il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini.