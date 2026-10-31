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Rivalutazione pensioni 2027: novità in manovra, come cambiano gli assegni tra 60 giorni

sabato 31 ottobre 2026
Rivalutazione pensioni 2027: novità in manovra, come cambiano gli assegni tra 60 giorni

1' di lettura

La Manovra 2027 introduce importanti modifiche al sistema di rivalutazione automatica delle pensioni,tornando al meccanismo dei sei scaglioni già applicato nel 2023. La rivalutazione sarà calcolata sull’importo complessivo della pensione e non sulle singole fasce di reddito.

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio, le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo INPS riceveranno una rivalutazione piena, pari al 100%. Per gli assegni di importo superiore, invece,la percentuale di adeguamento diminuirà progressivamente: sarà dell’85% per le pensioni fino a cinque voltei l minimo, del 53% tra cinque e sei volte, del 47% tra sei e otto volte, del 37% tra otto e dieci volte e,infine, del 32% per gli assegni superiori a dieci volte il trattamento minimo.

Sono inoltre previsti meccanismi di salvaguardia per evitare penalizzazioni eccessive per le pensioni che si trovano vicino alle diverse soglie. La relazione tecnica alla manovra evidenzia che questa modifica produrrà effetti positivi strutturali sui conti pubblici.

Un'altra novità riguarda l'istituzione di un Fondo per il supporto all'uscita dal mercato del lavoro, con una dotazione complessiva di 2,55 miliardi di euro nel triennio 2027-2029. In particolare, sarannostanziati850 milioni di euro per ciascun anno.

Le risorse serviranno a finanziare futuri interventi legislativi dedicati a favorire il pensionamento anticipato, soprattutto per alcune categorie di lavoratori in difficoltà. Il fondo potrà inoltre sostenere eventuali misure relative agli ammortizzatori sociali. Le modalità concrete di utilizzo delle risorse saranno definite con un successivo provvedimento legislativo.

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pensioni

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