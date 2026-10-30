Medvedev, raptus in campo: "Se ti fai male, almeno...". Tutti sconvolti

Daniil Medvedev prende a pugni il cemento di Vienna, poi si rialza e ribalta una partita che sembrava persa. Il russo si è reso protagonista di uno sfogo plateale contro Cameron Norrie, negli ottavi dell’Atp 500 austriaco, prima di completare la rimonta e conquistare i quarti di finale. A lasciare il segno, oltre alla vittoria, è stata la spiegazione data al giudice di sedia: "Se ti fai male, almeno non prendi la multa. All’Atp piace quando la gente si fa un po’ male, no?”.

La scena arriva nel terzo set, quando Norrie trova il break e scappa sul 3-0. Medvedev, già infastidito da un campo che giudica troppo lento, perde la pazienza: si china e colpisce ripetutamente la superficie con il pugno, sfogando la frustrazione per il rimbalzo della pallina e per un punto appena perso. Non è la racchetta a pagare, questa volta, ma il cemento. Un gesto che sorprende il pubblico e alimenta le immagini più insolite della giornata.