Piazzapulita, Formigli e Michele Serra a tenaglia (rossa) contro Meloni: "Non lo decide lei"

Il tema è caldo, se ne parla e si continuerà ancora a lungo. Stiamo parlando dell’arresto e poi del rilascio di Youssef Siher, sospettato di essere il mandante degli scontri del 17-18 ottobre a Milano, quando la città è stata devastata all’interno di una manifestazione che doveva essere pacifica, contro il carovita. Ed è, perciò, un tema anche per Piazzapulita, il talk di approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli.

Ed è proprio il padrone di casa a scagliarsi contro il governo per la vicenda di Fakir (marocchino di 42 anni, residente in Italia dall'età di sette, morto il 19 luglio 2026 nel quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia) e contro il premier, Giorgia Meloni, indignata per il rilascio del giovane giornalista-attivista: “Non sappiamo come finirà la vicenda di Fakir, morto mentre era nelle mani dello Stato, ma conosciamo un po' meglio - con il dialogo agghiacciante tra i due agenti di polizia - che aria tira nel paese. Un'aria pessima, che criminalizza le piazze e che cerca disperatamente capri espiatori: parliamo di Youssef Siher, italiano di seconda generazione ritenuto la mente del Movimento 17 Ottobre".