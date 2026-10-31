Pensioni 2027, tutti calcoli fascia per fascia, gli importi

La Manovra 2027 introduce un nuovo sistema di rivalutazione delle pensioni, con aumenti differenziati in base all'importo dell'assegno. La rivalutazione sarà piena, al 100% dell'inflazione, soltanto per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo Inps, mentre per gli assegni più elevati scatteranno percentuali progressivamente ridotte.

Considerando un'inflazione ipotizzata al 2,9% e un trattamento minimo che nel 2027 dovrebbe raggiungere 629,59 euro, ecco quanto potrebbero aumentare concretamente le pensioni. Secondo le simulazioni riportate, una pensione lorda mensile di 2.000 euro riceverebbe un incremento di 58 euro al mese, pari a 754 euro annui considerando tredici mensilità.

Per un assegno da 2.800 euro l'aumento sarebbe di 69,02 euro mensili, per un totale di 897,26 euro all'anno. Chi percepisce 3.500 euro riceverebbe invece 53,80 euro in più al mese, pari a 699,40 euro annui. Per le pensioni da 4.500 euro l'incremento sarebbe di 61,34 euro mensili, mentre per quelle da 5.500 euro salirebbe a 59,02 euro. Infine, per gli assegni da 7.000 euro lordi al mese, l'aumento previsto sarebbe di 64,96 euro mensili.

La nuova rivalutazione risulta quindi meno vantaggiosa per le pensioni medio-alte e alte rispetto al precedente sistema. Le perdite rispetto alle regole attuali potrebbero variare da circa 148 euro annui per un assegno da 2.800 euro fino a oltre 1.400 euro per una pensione da 7.000 euro. Le cifre sono simulazioni basate sulle ipotesi di inflazione indicate e potranno essere aggiornate con l'approvazione definitiva della Manovra.