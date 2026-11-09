La sinistra vuole vietare anche il fumo elettronico

Lotta dura al tabacco. Anche quello senza combustione. È l’ultima crociata etica della sinistra, che in Europa sta lavorando dietro le quinte, in collaborazione con Bruxelles, per criminalizzare, inasprendo la regolamentazione se non addirittura mettendo fuorilegge, le sigarette elettroniche e tutti i prodotti alternativi al fumo tradizionale, fregandosene delle evidenze scientifiche, delle posizioni degli Stati membri, degli orientamenti dell’Europarlamento e degli stessi cittadini, che prima o poi saranno privati anche della libertà di mangiarsi un maritozzo con la panna.

Il terreno di gioco è la proposta legislativa di revisione della Direttiva europea sui prodotti del tabacco e della nicotina (TPD), che la Commissione Ue ha annunciato per fine anno, nonostante le richieste di cautela di diversi Stati membri, con l’Italia in testa, e nonostante una consultazione pubblica che ha visto oltre 120.000 contributi esprimersi contro l'ipotesi di superare gli attuali principi, che consentono regole specifiche e differenziate per le diverse categorie di prodotto oggi sul mercato.

L’impostazione di partenza della Commissione sarebbe quella di trattare tutti i prodotti come le sigarette (con l'effetto paradossale di incentivare proprio queste ultime). Una scelta che però trova più di una resistenza a livello europeo. Così, per raggiungere il traguardo, a Bruxelles hanno iniziato a giocare d’anticipo. E sporco. Alcuni documenti che Libero ha potuto visionare raccontano di un incontro informale avvenuto ancor prima che la proposta definitiva sia formulata tra membri del gabinetto del Commissario per la salute Olivér Várhelyi e alcuni eurodeputati appartenenti alle forze di sinistra, in particolare S&D, Verdi e Renew. Non politici qualsiasi, ma ex ministri o commissari Ue della Salute, convocati appositamente, si legge nei documenti, per la loro credibilità nel sostenere una posizione dura della Commissione.

Posizione che gli eurodeputati della sinistra hanno invocato espressamente, affermando che sarà necessaria una mossa «killer», vale a dire «un atto legislativo decisivo e strutturale che chiuda le attuali scappatoie in un colpo solo, e non un altro aggiornamento incrementale che l'industria possa assorbire».

In altre parole, l’obiettivo non è solo, come spesso accade, spennare i contribuenti, ma anche distruggere intere filiere produttive, come se l’industria manifatturiera non avesse già abbastanza problemi. Inutile dire che l’Italia è tra i Paesi più esposti, essendo il principale polo europeo della filiera dei prodotti innovativi, con attività agricole, manifatturiere, tecnologiche e di export legate in particolare ai prodotti senza combustione.

Una stima riferita al 2023 attribuisce alla filiera 29,6 miliardi di euro di contributo al PIL nazionale, 186.200 posti di lavoro e 15,7 miliardi di gettito da accise e IVA. Con la trasformazione produttiva, la filiera si è orientata sempre più verso l’export, che ha raggiunto un valore annuo attorno ai 2 miliardi di euro.

Ma anche per il resto del Continente la botta potrebbe essere disastrosa. A livello Ue S&P Global stima per la filiera 194,5 miliardi di euro di PIL e oltre 1,5 milioni di posti di lavoro. L'eliminazione delle differenze normative tra le diverse categorie di prodotto oggi presenti sul mercato europeo toccherebbe direttamente investimenti, occupazione qualificata, agricoltura ed export.

Un impatto socioeconomico devastante che la Commissione finora non si è neanche preoccupata di quantificare, come del resto è avvenuto con le politiche green, che stanno desertificando alcuni settori dell’industria europea. Sarà un caso, ma sembra che in queste consultazioni informali non sia stato coinvolto il Partito popolare europeo, il principale gruppo del Parlamento Ue, che ha già detto pubblicamente di essere favorevole ad una versione della direttiva più equilibrata rispetto alla proposta iniziale della Commissione, soprattutto per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti a combustione tradizionale e quelli di nuova generazione, che la sinistra vorrebbe eliminare.

Obiettivo delle trame segrete per far calare la direttiva come una mannaia su cittadini e imprese non è solo quello di scoraggiare il fumo elettronico. L’auspicio sarebbe quello di distruggerlo. Secondo le posizioni espresse da alcuni Paesi un prodotto potrebbe essere escluso non sulla base delle sue caratteristiche o delle evidenze scientifiche, ma semplicemente perché nuovo. Secondo questo approccio, le sigarette combustibili resterebbero legalmente disponibili, mentre l’innovazione futura verrebbe vietata prima ancora di poter essere valutata. Con tanti saluti, scusate il gioco di parole, alla salute.