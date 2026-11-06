Fatto Quotidiano, Leonardo Maria Del Vecchio si compra il 2%: la foto con cui umilia Travaglio

Leonardo Maria Del Vecchio ha pubblicato una foto sul proprio profilo X che lo ritrae seduto a bordo di un aereo privato con in mano una copia del Fatto Quotidiano e la didascalia: "Anche io ho comprato il Fatto Quotidiano, il 2%". Da settimane va avanti un botta e risposta tra l'imprenditore, già editore del Quotidiano nazionale, e i vertici del giornale guidato da Marco Travaglio. A ottobre Del Vecchio ha annunciato l'intenzione di rilevare il 100% del Fatto, scontrandosi, però, con il muro eretto a difesa del quotidiano da parte dei soci fondatori, tra i quali Marco Travaglio, Antonio Padellaro, Cinzia Monteverdi.

"È un grande inizio", aveva detto Leonardo Maria Del Vecchio, entrando alla Galleria di Arte Moderna di Roma per la presentazione del nuovo Qn di ieri, giovedì 5 novembre. L'editore ha quindi risposto "assolutamente sì" alla domanda se ci saranno altri investimenti nell'editoria. Ha invece risposto no a chi gli chiedeva se acquisterà una squadra di calcio. All'evento erano presenti diverse cariche dello stato - tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni -, ma anche rappresentanti dell'opposizione come la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, il leader del M5s Giuseppe Conte e l'ex premier Matteo Renzi.