Ecco dov'è la zona più cara d'Italia dove comprare casa: la classifica ribalta tutto

Il mercato immobiliare di lusso italiano presenta dinamiche differenti rispetto a quello tradizionale, con prezzi elevati concentrati non solo nelle grandi città, ma anche in località turistiche esclusive. Secondo i dati di settembre 2026, la zona più cara d’Italia è Roma Imperiale, a Forte dei Marmi, dove il prezzo medio richiesto raggiunge 20.833 euro al metro quadrato, con una crescita annua del 25%.

Al secondo, come riporta la classifica di Idealista, posto si trova Duomo-San Babila, a Milano, con 13.067 euro/mq, in calo del 7,1%. Completa il podio il Centro di Forte dei Marmi, con 12.821 euro/mq e un aumento del 19,3%. La località toscana si distingue quindi per la presenza di due quartieri tra i primi tre.

Milano è la città più rappresentata nella top 10, con sette zone. Tuttavia, l’andamento dei prezzi è eterogeneo: crescono soprattutto Palestro-Monforte (+19,6%), Missori-Augusto (+10,9%) e Ariosto-Magenta (+10,1%), mentre Porta Nuova-Turati registra una flessione del 7,5%. Anche Duomo-San Babila evidenzia una contrazione, segnalando un possibile assestamento dei valori nelle aree più prestigiose.

Oltre la top 10, Roma compare con Piazza del Popolo-Piazza Navona-Quirinale, a 9.325 euro/mq (-0,5%). La classifica comprende anche la Costa Smeralda, con Marina di Porto Cervo e Pantogia-Piccolo Pevero, e la Liguria. Proprio Alassio registra la crescita annuale più elevata: Borgo Coscia-Zona Levante raggiunge 8.428 euro/mq, con un incremento del 28,8%. Nel complesso, i dati evidenziano un mercato esclusivo caratterizzato da forti differenze territoriali, con alcune località turistiche in rapida crescita e alcuni quartieri milanesi in fase di correzione.