Terremoto in Albania, panico in Puglia: "Aiuto, trema tutto". Due scosse, crolli all'Università

Due forti scosse di terremoto (una di magnitudo 5,8 della scala Richter e una successiva di 5.3) sono state avvertite in Albania sulla costa settentrionale nei pressi di Durazzo, avverte l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'epicentro è stato localizzato a 20 chilometri di profondità e a 33 chilometri a ovest di Tirana.

Le scosse sono state sentite anche in Puglia. "Pensavo fosse passato un treno e per quello tremasse tutto", si legge su Twitter, "l'ho sentito anche io", cinguettano dal Salento, e ancora "che paura, ero al quarto piano e oscillava tutto. Aiuto". "Di nuovo, l'ha rifatto", commentano undici minuti dopo il primo sisma.

In Albania, tra gli edifici danneggiati, c'è la facoltà di Geologia dell'Università di Tirana, dove è crollata una parte del tetto. Non si hanno al momento notizie di vittime mentre, secondo le autorità, due persone sono rimaste ferite in un piccolo centro nei pressi della capitale.