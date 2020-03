Coronavirus, Horst Seehofer rifiuta la stretta di mano da Angela Merkel: "Cosa giusta", è solo psicosi?

02 marzo 2020 a

La psicosi coronavirus colpisce anche i vertici tedeschi. Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, in occasione della riunione per parlare di crisi migratoria, ha rifiutato la stretta di mano della cancelliera Angela Merkel. Il tutto è stato immortalato in un video, dove si vedono i due alle prese con un gesto usuale, ma di questi tempi pericoloso.

La stessa Merkel, inizialmente ironica, ha poi liquidato Seehofer con un "ha fatto la cosa giusta". Proprio così perché le strette di mano sembrano letali. Almeno questo è quello che afferma anche il decreto straordinario del governo volto ad affrontare l'epidemia. Decreto che consiglia "un metro di distanza" tra persone al fine di evitare il contagio.