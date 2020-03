Coronavirus, Greta Thunberg all'Europarlamento. "Strasburgo aperta solo per lei". La denuncia della leghista Baldassarre

03 marzo 2020 a

Europarlamento chiuso per coronavirus, aperto solo per Greta Thunberg. A denunciarlo è Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega. "A seguito della conferenza stampa che si è tenuta ieri il presidente David Sassoli (del Pd, ndr) ha comunicato la decisione di impedire l’accesso al Parlamento Europeo a tutti i visitatori esterni e di annullare tutti gli eventi fino a data da destinarsi con effetto immediato a causa del rischio di contagio relativo al Covid-19".

Non finisce qui. "Senza entrare nel merito dell’efficacia di queste misure - continua la Baldassarre, membro della Commissione per l'Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare -, stamani abbiamo ricevuto notizia del fatto che l’audizione programmata dalla Commissione per l’Ambiente e la Sanità Pubblica per domani, mercoledì 4, con la partecipazione di Greta Thumberg avrà luogo nonostante tutte le misure di restrizione applicate a tutti gli altri. Ritengo assurdo che passi il messaggio che Greta sia al di sopra delle misure cautelative. Chiedo pertanto al Presidente e agli organi predisposti di riconsiderare questa posizione insensata, assicurando un’uniformità di trattamento per la salute di tutti i cittadini europei, nessuno escluso".