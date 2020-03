Coronavirus, Emmanuel Macron ci ripensa: chiuse tutte le scuole e le università. Francia come Italia?

12 marzo 2020 a

Dopo la presa in giro con la pizza al coronavirus, la Francia si ritrova a fare i conti con l'epidemia. E così il presidente francese, Emmanuel Macron ha dovuto fare retromarcia e chiudere tutte le scuole e le università a partire da lunedì 16 marzo. L'annuncio è arrivato dopo la richiesta dei medici d'oltralpe: "Signor presidente, lei può contare su di noi, ma l’inverso resta da provare". Questa la frase che ha accolto Macron in visita a un ospedale. D'altronde anche la Francia vanta carenza di mezzi - letti in rianimazione, mascherine, ventilatori - proprio nel momento in cui il sistema sanitario è chiamato a fare fronte alla pandemia che preoccupa tutti.