Coronavirus, positiva al test la first lady canadese Sophie Trudeau: il premier in auto-isolamento

Sophie Gregorie Trudeau, la moglie del primo ministro canadese Justin Trudeau, è risultata positiva al test per il coronavirus ed è stata posta in quarantena. ''Il primo ministro è in buona salute e non presenta sintomi. Come misura precauzionale e sotto consiglio dei medici, ha iniziato un periodo di quarantena volontaria'', si legge in una nota ufficiale su Twitter.

La first lady canadese ha cominciato a mostrare sintomi influenzali in seguito ad un viaggio a Londra e, dopo avere avvisato il medico, è stata sottoposta al tampone per il Covid-19 che è risultato positivo. Trudeau è di fatto il primo leader nazionale in isolamento.