Coronavirus, la bomba dei centri per i clandestini: sgombero inevitabile, cosa succede agli immigrati

“Cosa fare degli immigrati clandestini che si trovano nei campi di detenzione?”. Se lo chiede Italia Oggi in un articolo a firma di Marta Oliveri. Lo sgombero dei centri di detenzione, in Francia come in altri Paesi in fase di isolamento per contrastare l’emergenza coronavirus, sembra inevitabile: ma, una volta fuori, dove andrebbero a finire queste persone senza documenti che non hanno un domicilio? “Dal punto di vista giuridico - si legge su Italia Oggi - la reclusione degli immigrati clandestini si giustifica con la necessità di dare tempo alle autorità di allontanarli in termini ragionevoli, ma ora non ci sono più voli verso l’estero a causa del coronavirus”. Secondo l’Osservatorio francese della detenzione di stranieri rimpatriare i clandestini sarebbe contrario alle raccomandazioni dell’Oms, che mirano a limitare i rischi di contagio. Le Figaro ha anche riportato che le forze dell’ordine francesi hanno smesso di fare operazioni contro l’immigrazione clandestina nei dipartimenti situati fuori dalle zone frontaliere e presto i Centri di detenzione amministrativa finiranno per svuotarsi.