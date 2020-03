Coronavirus, Angela Merkel in quarantena

22 marzo 2020 a

Il coronavirus in Germania fa una "vittima" eccellente. Si tratta della cancelliera Angela Merkel che avrebbe contratto il virus dopo l'incontro con un medico poi risultato positivo. La cancelliera oggi era stata in conferenza stampa a Berlino ribadendo che lo Stato federale e i Laender prendono molto seriamente la situazione. "Il governo e i Laender hanno deciso di ridurre i contatti al minimo assoluto all'obiettivo vitale di rallentare la diffusione del coronavirus".

Le nuove misure restrittive varate d'intesa con i Laender riguardano i contatti all'esterno sono possibili in Germania d'ora in poi solo con una persona che non appartiene al proprio nucleo familiare e alla propria abitazione, o con le persone che vivono nella stessa casa. La cancelliera ha aggiunto che, "sono regole non consigli la polizia e gli addetti all'ordine pubblico sorveglieranno il rispetto delle regole, e le violazioni verranno sanzionate".