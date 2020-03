Coronavirus, il principe Carlo d'Inghilterra positivo: silenzio sulle sue condizioni di salute

25 marzo 2020 a

Anche il principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra, è positivo al coronavirus. La notizia piomba nella tarda mattinata di mercoledì 25 marzo: si apprende che Camilla, al contrario, è negativa. La conferma Clarence House, citata da Sky News. I due ora si trovano in Cornovaglia, isolamento nella loro residenza in Scozia. Per ora non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Carlo. Nel Regno Unito, però, c'è grande attesa per il discorso in diretta tv della Regina Elisabetta, in ritiro al castello di Windsor, già annunciato qualche giorno fa.

