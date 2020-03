Coronavirus, lecca la tavoletta di una water pubblico due giorni dopo finisce contagiato in ospedale

26 marzo 2020 a

Lecca la tavoletta di una toilette pubblica e due giorni dopo finisce in ospedale per coronavirus. Potrebbe essere costata carissima la bravata a un 21enne influencer californiano di Beverly Hills, nome d'arte Larz, che sul social TikTok seguitissimo dai più giovani è famoso per toccare con la lingua ogni cosa che gli capiti a tiro. Come ricorda il New York Post, non è certo che il contagio sia avvenuto dopo l'improvvida leccata, ma di sicuro in questi giorni di emergenza sanitaria anche negli Usa un po' più di prudenza non avrebbe guastato, anche perché la foto social è stata utilizzata proprio per partecipare al controverso Coronavirus Challenge, la sfida a (non) prendere il virus tra utenti non particolarmente sagaci.