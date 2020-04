Svezia verso il lockdown: tutto aperto? Risultati disastrosi. Dagospia: "Che cog***"

06 aprile 2020 a

Anche la Svezia ora è costretta a fare i conti col dramma del coronavirus. Il Paese, facendo conto sull'autodisciplina dei cittadini, aveva lasciato tutto aperto. Peccato che i contagi ora siano fuori controllo: i positivi sono schizzati a 6.443 e i morti sono 358. Inoltre, si aggiungano le feroci critiche di tutta la comunità scientifica mondiale. Risultato? A Stoccolma e in tutto il paese si viaggia verso il lockdown. E il premier, Lofven, ha avvertito la popolazione usando le stsse parole di Boris Johnson: "Preparatevi a migliaia di morti". Un discreto disastro, che viene sintetizzato da Dagospia in un titolo brutale, ma efficace: "Che cogl***, 'sti svedesi". E non solo: "Svezia, tiè".

