Boris Johnson, il paradosso del coronavirus: l'uomo della Brexit è nelle mani di un luminare italiano

Boris Johnson è ricoverato in terapia intensiva a Londra e le sue condizioni destano preoccupazione, tanto che già circolano i primi calcoli sulle sue possibilità di sopravvivenza. Il premier britannico sta pagando in prima persona lo scotto della sottovalutazione iniziale del coronavirus: adesso è in cura all’ospedale di St. Thomas e tra i luminari che si stanno occupando di lui c’è anche un italiano. Si tratta di Luigi Camporota, uno dei massimo esperti di medicina di terapia intensiva e difficoltà respiratoria. A scriverlo è il Corriere della Sera, che definisce ironico il fatto che la vita di Boris Johnson - l’uomo che ha voluto la Brexit in ogni costo - sia nelle mani di una squadra internazionale, con infermieri e medici provenienti da tutto il mondo.

