Coronavirus, Cina: nuovo picco di contagi da trenta giorni a questa parte

Fine coronavirus, mai? Pessime notizie dalla Cine, dove sono tati registrati 108 nuovi contagi: si tratta del dato più alto da un mese a questa parte. Le cifre sono state rivelate dalla National Health Commission cinese, che ha spiegato come 98 dei 108 casi registrati sono stati importati. Dieci, dunque, i casi trasmessi a livello locale: sette nella provincia di Heilongjiang nord-orientale e tre nella provincia di Guangdong, nel sud del Paese. Cifre certo non altissime ma che dimostrano l'aggressività del Covid-19 e, soprattutto, quanto sia difficile evitare nuovi focolai (in Cina, infatti, le restrizioni sono state molto più severe rispetto all'Italia). I funzionari del partito comunista cinese si dicono preoccupati per una seconda ondata del contagio.

