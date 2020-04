Regina Elisabetta infuriata con Harry e Meghan per la videochiamata di compleanno: violata la richiesta di riservatezza

22 aprile 2020 a

Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto arrabbiare la regina Elisabetta anche in occasione del suo 94esimo compleanno. I due dissidenti della famiglia reale sono in guerra con i tabloid inglesi, al punto da decidere di escluderli dalle vicende che li riguardano. Il Daily Mail, uno dei giornali messi alla berlina, ha rivelato che Harry e Meghan hanno irritato molto la regina per aver dato in pasto ad un ristretto numero di media la notizia della videochiamata di compleanno e della presenza del figlio Archie durante l’intera conversazione. Elisabetta aveva chiesto che ogni chiamata o videochiamata di auguri da parte dei familiari rimanesse riservata, ma i duchi del Sussex non hanno rispettato la volontà della regina.

