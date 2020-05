Stati Uniti, test con bombe atomiche del 1957: l'operatore travolto dall'onda d'urto

07 maggio 2020 a

a

a

Dal passato spunta un video, ipnotico e un poco drammatico. Si tratta delle immagini raccolte dalla pagina YouTube AtomiCentral e che mostrano quanto accaduto nel corso dell'operazione PLUMBBOB. Si tratta di una serie di test con bombe atomiche che si sono svolti dal 24 aprile 1957 al 7 ottobre 1957, parte integrante del programma degli Stati Uniti per condurre un'eventuale guerra nucleare contro l'Urss. Insomma, l'Atomic Energy Commission doveva testare una serie di dispositivi nucleari previsti per le scorte di difesa o per la progettazione e la miglioria delle armi esistenti, ricorda La Stampa. Ed eccoci dunque al video. A quelle immagini, davvero pazzesche. Soprattutto quelle che ritraggono, intorno al 20esimo secondo, un operatore travolto dall'onda d'urto generata dall'esplosione di una bomba atomica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.