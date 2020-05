Donald Trump contro la Cina: "Coronavirus, attacco peggiore rispetto a Pearl Harbor e 11 settembre"

07 maggio 2020 a

a

a

Donald Trump continua a cannoneggiare contro la Cina per il coronavirus. Le ultime parole del presidente degli Stati Uniti sono pesantissime, ancor più delle precedenti. Ha infatti definito la pandemia "il peggior attacco di sempre contro gli Stati Uniti, peggio di Pearl Harbor e 11 settembre". Insomma, parla esplicitamente di "attacco", perpetrato dunque da Pechino contro Washington. I rapporti tra le due potenze, insomma, si fanno sempre più tesi, tra accuse reciproche e scenari da guerra fredda (o guerra vera). Come è noto, gli Usa - da Trump a Mike Pompeo - continuano a rilanciare l'ipotesi che il Covid-19 sia sfuggito dal laboratorio di Wuhan, insomma che la pandemia globale sia una piena responsabilità cinese. Teoria sulla quale, in modo più o meno esplicito, stanno convergendo diversi paesi europei, si pensi a Francia e Germania.

