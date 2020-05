Silvia Romano, Al Shabaab smentisce l'intervista di Repubblica a Ali Dhere: il portavoce è morto nel 2014

14 maggio 2020 a

L'intervista di Repubblica al portavoce del gruppo terroristico che ha rapito Silvia Romano sarebbe una fake news. A smentire quanto scritto dal quotidiano di Maurizio Molinari è l'agenzia askanews: "I jihadisti somali Shebab hanno smentito oggi che il proprio portavoce, Ali Dhere, abbia rilasciato un'intervista a La Repubblica sul sequestro di Silvia Romano, bollata come 'fake news'. E ancora: "Non c'è stata nessuna intervista del portavoce con nessun media sul caso Romano", ha detto l'organizzazione al sito SomaliMemo, uno dei canali di comunicazione usati dagli Shebab. Nell'intervista pubblicata due giorni fa da Repubblica, Dhere ha confermato il pagamento del riscatto per la liberazione della cooperante italiana, affermando che i soldi verranno spesi per finanziare la jihad.

Dello stesso parere anche il giornalista Fulvio Beltrami che su Twitter scrive: "Il 10 gennaio 2014 Ali Mohamud Raage nome di battaglia Ali Dhere viene ucciso dall'esercito keniota in Somalia. il 11 marzo 2014 Al Shabaab conferma. Un morto non rilascia interviste..."

