Coronavirus, il presidente del Portogallo fotografato al supermercato: mascherina e abbigliamento "curioso"

19 maggio 2020 a

a

a

Il Portogallo è stato uno dei paesi che meglio ha gestito l’epidemia da coronavirus: i numeri ufficiali parlano di 29mila contagi a fronte di circa 1.200 decessi. Probabilmente non è un caso, visto l’ottimo esempio che arriva dalle istituzioni. Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa appartiene infatti alla categoria di chi presta molta attenzione alle nuove norme per evitare la diffusione del contagio, tanto che una sua immagine recente è diventata virale a livello mondiale. De Sousa è stato infatti fotografato al supermercato mentre indossa correttamente la mascherina e rispetta le distanze, aspettando il proprio turno: un gesto semplice e normale dalla persona più importante del Portogallo, che tra l’altro ha suscitato anche tanta ironia per il modo in cui è vestito. Ovvero più da vacanziero che da presidente, ma il messaggio alla popolazione è arrivato forte e chiaro.

"La scienza non lo dice". Coronavirus, Zangrillo a Libero: ci hanno preso per i fondelli per mesi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.