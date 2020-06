Donald Trump, l'anti-Bergoglio monsignor Viganò lo appoggia su coronavirus e George Floyd e lui risponde "Così onorato"

11 giugno 2020 a

"Così onorato dalla lettera incredibile dell’arcivescovo Viganò per me. Spero che ognuno, religioso o no, la legga!". Con questo tweet Donald Trump elogia carlo Maria Viganò dal quale il presidente Usa si sente "onorato. Viganò, ricorda il Corriere della Sera, è l'ex nunzio apostolico a New York ora in pensione che già nel 2018 chiese le dimissioni di Papa Francesco.

La tesi di fondo di Viganò, che piace a Trump, è che l’ ondata di proteste dopo la morte di George Floyd abbia mostrato che nella società convivono "due realtà contrapposte, eterne nemiche come eternamente nemici sono Dio e Satana". Mentre la teoria della cospirazione risale all’emergenza Covid, definita "una colossale operazione di ingegneria sociale". Viganò ne ha anche per la Chiesa, ovviamente: "Come vi è un deep state, così vi è anche una deep Church che tradisce i propri doveri e rinnega i propri impegni dinanzi a Dio".

