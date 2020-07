Il Principe Carlo d'Inghilterra a Bristol, un suddito gli collassa davanti: la sua reazione (sconcertante)

10 luglio 2020 a

Forse troppa emozione alla vista del principe Carlo. Un dipendente dell’Asda, catena di supermarket inglese, è svenuto di fronte al figlio maggiore della regina Elisabetta II. Carlo era in visita al supermercato di Bristol, quando le gambe dell'uomo. Immediato l'intervento dei colleghi che hanno prima tentato di rianimare l'uomo e poi lo hanno sollevato da terra. In tutto ciò il principe non ha fatto una piega.

Carlo ha assistito alla scena senza muovere un dito. Anzi, c'è di più, il marito di Camilla, quando il lavoratore si è ripreso, ha pure sollevato le braccia. Un modo come un altro per direi: "Pazienza, è caduto".

