Edward Luttwak contro Mattarella e Conte: "Andate con la Cina? Vi fate male. Evidentemente, il presidente..."

"Se gli europei andranno con la Cina, andranno con il lato perdente. È come tutta quella gente che in passato voleva fare la neutralista fra Stati Uniti e Unione sovietica Fare così vuole dire solo perdere". Così il politologo americano Edward Luttwak in un'intervista al quotidiano Il Tempo in cui avverte gli italiani di "fare i propri interessi che è evidente non sono con la Cina".

Luttwak chiarisce che non si tratta di "scegliere fra Stati Uniti e Cina ma della Cina da una parte e Australia, Giappone, India e Usa dall'altra. La scelta non è tra americani e cinesi ma tra l'alleanza marittima di tutti questi paesi e il comunismo di Pechino", sottolinea denunciando, "in Italia, la mancanza di un governo eletto. Il Presidente della Repubblica italiana evidentemente non pensa che gli italiani siano maturi abbastanza perché altrimenti metterebbe questa gente da parte e farebbe fare elezioni politiche. Avere un governo non eletto è una cosa strana in tempi normali ed è stranissima durante una crisi nazionale".

