Fabio Porchat, il conduttore in videochiamata? Dietro appare la moglie completamente nuda: senza censura

L'emergenza coronavirus ha reso necessarie le videochiamate. Oltre ai pro, però ci sono anche diversi contro. Lo sa bene Fabio Porchat, attore e conduttore brasiliano, che ha visto passare alle sue spalle la moglie completamente nuda. Il tutto, ovviamente, mentre intervistava il politico socialista Guilherme Boulos. La moglie del presentatore, Nataly Mega, era infatti appena uscita dalla doccia e ha cercato di passare alle spalle del marito, abbassandosi il più possibile per non farsi vedere. Come non detto, le immagini hanno fatto il giro del web.

"Qualcuno è passato lì dietro con un asciugamano in testa", ha chiesto l'intervistato un po' sospetto. Immediato l'imbarazzo di Porchat: "Sì, è passata mia moglie, ed è completamente nuda! Ti hanno vista tutti, compreso Boulos". Poi Nataly si è scusata tra le risate del marito e del politico: "Scusa Boulos, ti chiedo perdono!". "Non c'è problema", ha subito replicato il socialista.

