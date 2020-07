Compra un piatto di pollo pronto, ecco cosa ci trova dentro: "Ho vomitato 12 ore", uno schifo senza eguali

27 luglio 2020 a

a

a

Una vicenda raccapricciante che arriva da Durham, Regno Unito, dove una donna ha acquistato al supermercato un piatto pronto. Dentro al quale ha trovato un topo morto. Morale, la sfortunata ha vomitato per 12 ore consecutive. Protagonista suo malgrado di questa storia è Cath McCall Smith, 57 anni, che aveva acquistato un piatto di "pollo all'italiana" nella catena Tesco, la principale in Gran Bretagna. E dopo aver scaldato il cibo e dopo aver iniziato a mangiare parte della salsa, ha toccato con la forchetta quello che credeva essere un osso. E invece no: si trattava del topo morto, quello che si vede nell'immagine postata sui social dalla signora. "Ciò che ho scoperto nel mio piatto mi ha fatto vomitare per 12 ore", ha scritto la signora. Tesco, da par suo, ha fatto sapere: "Prendiamo molto sul serio tutti i reclami dei clienti e stiamo conducendo un'indagine sull'accaduto".

Sushi-horror, locale chiuso a tempo record: fettine di pesce fresco? Non proprio, cosa vi servivano: disgusto totale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.