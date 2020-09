Donald Trump a Fox News: "I poliziotti a volte sbagliano, come a golf". Laura Ingraham lo interrompe: l'imbarazzo dell giornalista in diretta

02 settembre 2020 a

"I poliziotti a volte sbagliano, come una buca a golf". Donald Trump fa saltare letteralmente sulla sedia la giornalista Laura Ingraham, in diretta. A Fox News, rete tv etichettata dai democratici e progressisti d'America come "megafono" del presidente, Trump si scontra con l'intervistatrice per una frase un po' "brusca", in pieno stile Donald. Si sta parlando della guerra civile strisciante in varie città degli Usa, con i cortei di Black Lives Matter sconvolti da violenze incrociate: "antifa" contro "patrioti armati", neri contro bianchi, sinistra contro destra. E in mezzo sempre la polizia, accusata da una parte di violenze gratuite nei confronto degli afroamericani e difesa a spada tratta dall'altro lato.

"I poliziotti che soffocano sono come quelli che in un torneo di golf sbagliano un putt", spiega Trump azzardando un parallelo tra chi spara per eccesso di legittima difesa e chi, sotto pressione, sbaglia una buca facilissima. La Ingraham lo ferma, quasi incredula, e il presidente precisa: "La poliza è sotto assedio, possono compiere diecimila gesti eroici e una sola mela marcia o buffone che spara alle spalle di un ragazzo ripetutamente. Voglio dire, potresti mai fare qualcosa di diverso, potresti mai lottare con lui? Nello stesso tempo lui si sarebbe potuto procurare un'arma. Ci sono un insieme di cose lì da considerare. Non lo sta paragonando al golf perché ovviamente è questo che i media direbbero". Previsione azzeccata, perché ne è nato un nuovo putiferio. "Puoi fare il poliziotto per 15 anni e improvvisamente trovarti in un confronto - conclude Trump -. Hai un quarto di secondo per prendere una decisione. Se non lo fai, e hai torto, sei morto. La gente in queste circostanze va in palla, e prende la decisione sbagliata".

