Birmingham, diversi accoltellati nella notte: "Situazione seria", chiuse le strade

Torna in terrore? A Birmingham, Regno Unito, diverse persone sono state accoltellate nella notte. "Un grave episodio", spiega la polizia britannica. Gli agenti sono stati allertati poco dopo la mezzanotte per un accoltellamento e nel giro di pochi minuti ne sono stati segnalati altri nella stessa zona. "Siamo a conoscenza di un certo numero di persone ferite, ma non possiamo dire quante, né la gravità delle ferite", hanno spiegato dalla West Midland Police. La polizia non si sbilancia sulla matrice delle aggressioni spiegando che si sta ancora indagando. Il sospetto è che si tratti di un atto terroritico. Gli agenti hanno isolato alcune strade del centro attorno a Hurst Street, molto frequentato per la vita notturna, e Bromsgrove Street. È stato lanciato un invito alla popolazione a mantenere la calma e a tenersi alla larga dalla zona degli accoltellamenti. Il primo accoltellamento risale a poco dopo la mezzanotte, dunque ne sono stati segnalati molti altri.

