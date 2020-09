Coronavirus, Antonio Maria Rinaldi denuncia: "Sempre grande intelligenza". Ue, il parlamento ridotto così

08 settembre 2020 a

Tra il dire e il fare ce ne passa. L'Europa che si prodiga a richiamare i cittadini degli stati membri al rispetto delle norme anti-Covid, incappa proprio su queste. In un video pubblicato da Antonio Maria Rinaldi si vede tutta la contraddizione Ue. "L’organizzazione del Parlamento europeo⁩ dimostra sempre grandissima 'intelligenza'! Una sola uscita creando stupidi, inopportuni ed evitabilissimi assembramenti. Usare più porte (e ce ne sono tante!) neanche a pensare?".

Nel filmato si vedono infatti persone accalcate in poco spazio in attesa di poter uscire. Tra queste, ovviamente, non c'è un metro di distanza così come invece imposto dalle regole per assicurare il distanziamento sociale e il contagio da coronavirus.

