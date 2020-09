Principe Carlo, oltre 6 milioni di "paghetta" a William e Harry in 11 mesi: la cifra che indigna il Regno Unito

29 settembre 2020 a

La paghetta del principe Carlo per William e Harry ammonta a più di 6 milioni di euro. La rivelazione arriva dal tabloid britannico The Express, che ha pubblicato un approfondimento sulle finanze personali del principe Carlo, basandosi sul bilancio annuale dei conti di palazzo. Secondo la testata inglese, da aprile 2019 a marzo 2020 l’erede al trono avrebbe sborsato oltre 6 milioni di euro per i suoi due figli. il report riferisce che il futuro re non ha preso i soldi dalle casse reali, ma ha attinto dalla sua rendita annuale proveniente dal Ducato di Cornovaglia, che solo negli ultimi 12 mesi è quantificata in circa 24 milioni. Carlo versione papà premuroso ha fatto questo gesto per supportare le vite e i progetti dei due figli e delle loro mogli, Kate Middleton e Meghan Markle. Una spesa che sarebbe aumentata dell’11% rispetto all’anno precedente, quindi di oltre 600 mila euro.

Video su questo argomento William e Kate "panettieri" per un giorno, preparano bagel in un panificio di Londra



Il tabloid riporta, però, che la cifra sarebbe stata divisa in parti uguali per evitare contrasti tra i due principi. Dopo che la stampa ha dato la notizia, si è scatenata l'ennesima bufera su Buckingham Palace e sono stati molti gli utenti sui social che hanno criticato la scelta di Carlo di continuare a spendere soldi per il sostentamento dei figli. Ma la critica maggiore è quella rivolta ai duchi di Sussex, che hanno preferito lasciare la famiglia reale in nome della tutela della loro privacy. "Considerato che si sono dimessi da membri senior della royal family, Harry e Meghan dovrebbero restituire i soldi che hanno ricevuto da Carlo", ha scritto un utente. Secondo altri, invece, il gesto di Carlo è solo un modo per continuare a sentirsi legato al figlio, dato che ora vive con la moglie in California.

