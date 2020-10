Coronavirus, il primo caso di reinfezione letale in Olanda: guarisce, si riammala e muore

13 ottobre 2020 a

Guarita dal coronavirus, si ammala di nuovo e muore. E' il primo caso al mondo. Stiamo parlando di una donna di 89 anni, originaria dei Paesi Bassi, deceduta in ospedale dopo aver contratto per la seconda volta il coronavirus. Come riportato dal Mundo, la paziente era in cura per un raro tipo di cancro e a inizio anno era stata ricoverata con febbre alta e tosse. Quella è stata la prima volta che è risultata positiva al virus, ma è poi riuscita a riprendersi completamente dopo cinque giorni. Di lì a due mesi, però, la donna ha ripreso il Covid, con febbre, tosse e problemi respiratori. La seconda volta le sue condizioni sono peggiorate ed è morta dopo due settimane dalla notizia della positività. I successivi accertamenti hanno confermato che la composizione genetica del virus era diversa in ciascuna delle due infezioni.

