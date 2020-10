Joe Biden, il video del figlio che fuma crack con una prostituta. "E con la minorenne..."

27 ottobre 2020 a

Nuove accuse sul figlio di Joe Biden, Hunter Biden, finito già al centro già dello scoop del New York Post che ha pubblicato presunte sue mail che proverebbero come abbia favorito contatti illeciti tra il padre quando era vice presidente ed un uomo d'affari ucraino. Ora è spuntato un video pubblicato da The Gateway Pundit, sito di estrema destra, in cui Hunter fuma crack con una prostituta e messaggi in cui ammette di essere stato accusato di comportamenti impropri con una minorenne.

Nei giorni scorsi il sito, noto per essersi fatto voce di molte tesi complottiste, aver attivamente sostenuto la campagna elettorale di Donald Trump nel 2016, guadagnandosi poi per la prima volta un accredito alla Casa Bianca per i suoi report, ha scritto che il video, di cui ha pubblicato solo un fermo immagine, sarebbe stato pubblicato da una televisione cinese, Gtv. Mentre ieri ha pubblicato schermate di messaggi sms e copie di mail attribuite ad Hunter che, parlando con un amico di famiglia, con lo zio e con un suo socio nella società Burisma, Devon Archer, racconta che una persona l'ha accusato di avere avuto comportamenti impropri con la figlia minorenne. E che, sostiene ancora il sito sulla base di queste schermate, sia il padre che la madre Jill erano al corrente di queste accuse ed avrebbero aiutato Hunter ad evitare le conseguenze.

Intanto Vladimir Putin ieri ha liquidato le accuse di Donald Trump, relative all'Ucraina e alla Russia, rivolte Hunter Biden. "È vero, in Ucraina Hunter Biden ha avuto, o ha tuttora, interessi economici. Non so, non ci riguarda. Riguarda gli americani e gli ucraini. Ma sì, ha avuto almeno una società, di cui era di fatto il capo, e complessivamente ha guadagnato tanto. Non c'è niente di criminale in questo e non abbiamo informazioni che ci sia stato nulla di criminoso", ha dichiarato il Presidente russo, anticipando la sua disponibilità a lavorare con entrambi i candidati, se eletti, pur notando la "dura retorica anti russa" di Biden.

Quanto ai legami di Putin con l'ex sindaco di Mosca Yuri Luzhkov e al presunto pagamento effettuato in favore di Hunter Biden dalla vedova, Putin ha risposto con evidente irritazione. Precisando di non essere a conoscenza di alcun elemento circa i rapporti fra Hunter e la donna.

Anche Biden senior è intervenuto nel dibattito difendendo il figlio. La persona che ha avuto problemi in Ucraina è lui", ha detto Joe Biden puntanto il dito contro Trump, "per aver tentato di corrompere il governo ucraino perchè dicesse qualcoda di negativo su di me", ha risposto, riferendosi all'impeachment. "E l'unico che ha fatto soldi con la Cina è questo tizio", ha aggiunto Biden indicando il rivale durante l'ultimo dibattito presidenziale.

