Donald Trump, coltellata dell'ex assistente Omarosa Newman: "Melania a volte disgustata, cosa ho visto in questi 17 anni"

Non è certo un mistero il fatto che tra Donald Trump e la moglie Melania Trump non corra, da tempo, buon sangue. Molti retroscena e altrettanti gesti in pubblico della first lady, nel corso di questi anni, hanno avuto il ruolo di lampanti conferme. E ora ne arriva una ulteriore, di conferma. Piuttosto fragorosa. A parlare, come riporta Dagospia, è Omarosa Manigault Newman, ex assistente del presidente Usa: incontrò il magnate nel 2004 a The Apprentice e nel gennaio 2017 divenne assistente e direttore delle comunicazioni per l'ufficio delle relazioni pubbliche. Dunque il libro, Unhinged, che Trump cercò di bloccare prima della pubblicazione.

Ora, sul rapporto tra Donald e Melania, Omarosa spiega: "È un matrimonio molto strano. Sono molto cauta nel commentare le dinamiche di un matrimonio perché non sai mai cosa succede a porte chiuse. Ma conosco questa coppia da quando si frequentavano, si sono sposati un anno dopo la messa in onda di The Apprentice". E ancora: "Quello che ho osservato negli ultimi 17 anni ti farebbe girare la testa. A volte si piacciono, ma a volte lei è disgustata da Trump. È un matrimonio molto strano", ha concluso la Newman.

