Elezioni Usa, le prime proiezioni. Donald Trump vince in Indiana, gli Stati "too early to call"

Primi risultati dalle elezioni presidenziali americane, e Donald Trump avrebbe incassato un primo significativo successo. All'1 di notte ora italiana si sono chiuse le urne in 5 Stati: Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont e Virginia. Secondo le proiezioni della Cnn, la situazione è "too early to call", vale a dire "prematuro assegnare un risultato", sfumatura differente dal ben noto "too close to call" che indica il testa a testa con percentuali quasi identiche.



La Georgia è uno dei cosiddetti swing states, gli Stati in bilico che possono decidere con i loro delegati la corsa alla Casa Bianca, ma il presidente uscente sarebbe già avanti in Indiana. In generale, anche con gli ultimi sondaggi alla mano, lo sfidante democratico Joe Biden avrebbe visto sparire il cospicuo vantaggio nei sondaggi (fino a una settimana fa a due cifre) e addirittura in alcuni casi partirebbe in leggero svantaggio, tanto da far parlare qualche commentatore di "effetto Hillary Clinton".

