Coronavirus, l'Oms: "Visoni in grado di trasmettere il Covid, conseguenze potenzialmente devastanti per il mondo"

Un nuovo allarme arriva dalla Danimarca: il coronavirus ora lo trasmettono anche gli animali, che non sarebbero più responsabili solo del primo e rarissimo balzo da specie a specie. Nel dettaglio il Paese fa sapere di aver riscontrato i primi casi di infezioni contratte dai visoni. Un annuncio che preoccupa l'Organizzazione mondiale della sanità. "Siamo a conoscenza di segnalazioni dalla Danimarca di un certo numero di persone infettate da coronavirus dai visoni, con alcune modifiche genetiche nel virus. Siamo in contatto con le autorità danesi per saperne di più", fa sapere l'Oms in un tweet mentre il primo ministro danese è pronto a prendere seri provvedimenti.

Mette Frederiksen intende infatti abbattere tutti i visoni negli allevamenti del Paese: circa 15 milioni per ridurre al minimo il rischio che ritrasmettano il Covid-19 agli esseri umani. La mutazione nel virus, sempre stando alle parole del primo ministro, è stata trovata in 12 persone nella parte settentrionale del Paese. Ma c'è un dato ancora più inquietante: secondo il ministro della Sanità, Magnus Heunicke, ha detto che la metà dei 783 casi di Covid nel nord della Danimarca “sono legati” al visone. ”È molto, molto serio - ha affermato -. Pertanto, il virus mutato nei visoni può avere conseguenze devastanti in tutto il mondo”.

